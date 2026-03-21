شرطة بابل توجه دعوة للمواطنين تخص العيد والمناسبات

وذكر بيان للقيادة، انه "حرصاً على سلامة الجميع تهيب قيادة الشرطة بمواطنينا الأعزاء ضرورة الامتناع التام عن إطلاق العيارات النارية أو استخدام الألعاب النارية بمختلف أنواعها خلال أيام العيد والمناسبات لما تمثله من خطر مباشر على الأرواح والممتلكات فضلاً عن آثارها القانونية التي قد تترتب على مرتكبيها".واضافت "كما نهيب بالآباء والأمهات الكرام متابعة أبنائهم داخل والمتنزهات والأماكن الترفيهية والتنبيه عليهم بضرورة الابتعاد عن الحيوانات المفترسة أو الاقتراب من الأماكن المخصصة لها حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لوقوع أي حوادث".واتم البيان بالتأكيد على "إن تعاونكم والتزامكم بالتعليمات يعزز مناخ الطمأنينة ويحافظ على أجواء العيد الآمنة التي ننشدها جميعاً".