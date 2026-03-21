وزير الداخلية يوجه بالجاهزية الامنية ووضع خطط متطورة

وذكر بيان للوزارة، "تزامناً مع حلول عيد المبارك، أجرى ، جولة ميدانية في مدينة القائم بمحافظة والشريط الحدودي العراقي السوري، رافقه فيها عدد من القادة والضباط، حيث ترأس الشمري اجتماعًا في مقر لواء مغاوير قيادة قوات الحدود، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وقائد قوات الحدود، وقائدي المنطقتين الثانية والسادسة، وآمري الألوية، وقائد ".واستمع الشمري، إلى "إيجاز حول أهم الواجبات المنوطة بالمنطقتين الثانية والسادسة، وطبيعة انفتاح القطعات الأمنية فيهما".وأكد الشمري، خلال الاجتماع، على "أهمية الجاهزية القصوى للقطعات ومنظومات الاتصال، موجهاً بوضع خطط متطورة تنسجم مع التكنولوجيا الحديثة في العمل الأمني"، مشددًا على "قيام آمري الألوية في قيادة قوات الحدود بالفحص المستمر والمتابعة الدقيقة لقواطع المسؤولية، والتأكد من الجهوزية التامة من النواحي كافة، مع تعزيز قوة الاحتياط".وفي سياق متصل، وجه الشمري بـ "استمرار العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري، مع التأكيد على التنسيق عالي المستوى مع القطعات المنفتحة ضمن القاطع، بما فيها قطعات ".وتابع البيان "كما تخللت الجولة تكريم عدد من آمري الألوية المتميزين في قيادة قوات الحدود، وضباط ومنتسبي . وتأتي هذه الزيارة لتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث اطلع الوزير على احتياجات وطلبات الضباط والمنتسبين"، مؤكداً "دعمه الكامل لجميع التشكيلات في هذا المحور الاستراتيجي المهم".