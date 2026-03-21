الثالثة خلال اليوم.. سقوط طائرة مسيرة بأرض زراعية في بغداد

وقال المصدر، لـ ، ان "طائرة مسيرة سقطت في ارض زراعية ضمن قضاء ابي غريب".واضاف ان ذلك "لم يسفر عن وقوع اصابات".وكان قد أفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم السبت، بتسجيل هجمات متفرقة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مناطق في محيط العاصمة .وأوضح المصدر لـ" نيوز" أن طائرة مسيرة مفخخة سقطت وانفجرت في غربي العاصمة، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة صادف مرورهما لحظة الانفجار.وفي تطور أمني آخر، شهدت ناحية الوحدة (جنوبي بغداد) سقوط طائرة مسيرة مفخخة، إلا أن المصادر الأمنية أكدت عدم انفجارها عند الارتطام بالأرض. وسارعت قوة أمنية متخصصة ومفارز من مكافحة المتفجرات إلى موقع السقوط في ناحية الوحدة لتفكيك الطائرة ونقل حطامها لإجراء التحليلات الفنية وتحديد مصدر انطلاقها.