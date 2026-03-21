توضيح رسمي بعد افتراس نمر لأقدام طفل في متنزه الزوراء ببغداد

وقالت الادارة في بيان، "تود إدارة حديقة الحيوان توضيح ما تم تداوله حول حادثة وقعت هذا اليوم داخل : قام أحد الزائرين مع أصدقائه بتجاوز وعبور السياج الأمني والدخول إلى منطقة مخصصة لكادر رعاة الحيوانات المفترسة، حيث حاول الاقتراب والتحرش بأحد النمور السيبيرية، مما أدى إلى تعرضه لإصابة في القدم بعد أن تمكن الحيوان من سحبها داخل السياج".واكدت أن "الحادثة وقعت نتيجة مخالفة صريحة للتعليمات والتحذيرات الموضوعة في الموقع"، مشيرة الى انه "تم التعامل مع الحالة من قبل الحراس والكادر المناوب، وتم إنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. حالته حالياً مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".واهاب البيان "بجميع الزائرين الكرام: إن عبور الحواجز أو الاقتراب من الحيوانات، خصوصاً المفترسة، يشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة لا تُحمد عقباها".وذَكرت الادارة، بان "السلامة مسؤولية مشتركة، والالتزام بالتعليمات ليس خياراً بل ضرورة لحماية الجميع"، مؤكدة انها "غير مسؤولة عن أي أذى ينتج من مخالفة التعليمات أو تجاوز السياجات الأمنية".وكان قد أظهر مقطع فيديو، نمراً يفترس أقدام طفل في بالعاصمة ، خلال العيد، قبل أن يتم سحب قدمه من فكي النمر.