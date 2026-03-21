الداخلية تصدر تحذيرات عاجلة: التزموا بالتعليمات

وذكر ميري في بيان، أن "الفرق المختصة تعمل على مدار الساعة لمعالجة تداعيات هذه الأحداث، داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة وعدم الاقتراب من المخلفات الحربية أو الأجسام الغريبة، بما في ذلك الصواريخ غير المنفجرة، لما تشكله من خطر مباشر على السلامة العامة".وشدد على "أهمية الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه عبر الرقم المجاني (911)، مع ضرورة تحديد موقعه ووضع علامة تحذيرية على مسافة آمنة لتنبيه المارة، دون محاولة لمسه أو تحريكه".وأشار إلى أن "وعي المواطنين وتعاونهم مع يمثلان عاملاً حاسماً في الحد من المخاطر الحالية وتعزيز الأمن والسلامة في البلاد".