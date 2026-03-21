توضيح بشأن دوي انفجار في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "دوي الانفجار الذي سمع قبل قليل عبارة عن تفجير مسيطر عليه لمسيرة سقطت في ناحية الوحدة".وشهدت ناحية الوحدة (في بغداد) سقوط طائرة مسيرة مفخخة، إلا أن المصادر الأمنية أكدت عدم انفجارها عند الارتطام بالأرض. وسارعت قوة أمنية متخصصة ومفارز من مكافحة المتفجرات إلى موقع السقوط في ناحية الوحدة لتفكيك الطائرة ونقل حطامها لإجراء التحليلات الفنية وتحديد مصدر انطلاقها.