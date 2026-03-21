الاطار التنسيقي عن قصف "المخابرات": عمل ارهابي يستهدف هيبة الدولة

وقال الاطار في بيان "يدين الإطار التنسيقي استهداف مقر العراقي في ، الذي يُعدّ عملاً إرهابياً مداناً يستهدف هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية وأسفر عن استشهاد أحد المنتسبين، في جريمة تكشف خطورة الاعتداء على التي تضطلع بمهمة حماية أمن واستقراره".واكد الإطار التنسيقي "تضامنه الكامل مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومع عائلة الشهيد ورفاقه، داعيا لعدم السماح لأي جهة بالعبث بأمن البلاد أو استهداف مؤسسات الدولة في ظل هذا الظرف الصعب التي تعيشه المنطقة".واكد "موقفنا الرافض باستمرار الاعتداءات الغاشمة على مقار قواتنا الأمنية بالحشد الشعبي التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى".