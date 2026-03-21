بعد السيدية.. سقوط "بقايا مسيرة" في حي الجهاد ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "بقايا طائرة مسيرة سقطت ضمن منطقة بالقرب من "... سقوط طائرة مسيرة على منزل في السيديةوفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بسقوط طائرة مسيرة على منزل من منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.وقال المصدر لـ نيوز، ان طائرة مسيرة سقطت على منزل في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد.وكان قد افاد مصدر امني، بسقوط جسم غريب يُعتقد أنه قذيفة على سطح أحد المنازل في منطقة السيدية، دون تسجيل إصابات تُذكر.