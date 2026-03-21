الداخلية تنفي استهداف مقر هيئة التصنيع الحربي في بغداد

وقالت الوزارة في بيان "ننفي الأنباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي زعمت حدوث قصف يستهدف مقر الحربي في العاصمة ".وأكدت الوزارة "عدم تسجيل أي اعتداء أو استهداف لأي من منشآت التصنيع الحربي، وأن الأوضاع الأمنية في محيط هذه المنشآت مستقرة تماماً".واهابت الوزارة، "بجميع وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، لتجنب إثارة القلق بين المواطنين".