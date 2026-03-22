الكشف عن اقتراب خطير بين طائرتين في ولاية نيوجيرسي
استهداف الابنية السيادية والمدنية ببغداد تصعيد خطير.. ما علاقة اوكرانيا بقصف مبنى المخابرات؟
أمن
2026-03-22 | 04:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
11,535 شوهد
السومرية
نيوز- امني
شهدت العاصمة العراقية
بغداد
، خلال الساعات الماضية، تصعيداً أمنياً لافتاً تمثل بسقوط عدد من الطائرات المسيّرة على مواقع حساسة، بينها منشآت أمنية ومناطق مدنية، في تطور يعكس اتساع نطاق التوتر الإقليمي وانعكاساته داخل
العراق
.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الهجوم نُفذ عبر أكثر من طائرة مسيّرة، حيث سقطت إحداها داخل
نادي الصيد
في
منطقة المنصور
دون أن تنفجر، فيما استهدفت أخرى مبنى تابعاً لمؤسسة أمنية، إلى جانب سقوط طائرات في مناطق سكنية، ما أثار حالة من القلق بين السكان.
وأكدت تقارير رسمية أن إحدى المسيّرات أصابت مقر
جهاز المخابرات العراقي
، ما أدى إلى استشهاد ضابط، في حادثة وصفت بأنها “استهداف مباشر” لمؤسسة أمنية سيادية.
هجمات متعددة الأهداف
وتشير المعطيات إلى أن الهجوم كان منسقاً، إذ توزعت المسيّرات بين مهام استطلاعية وأخرى هجومية، حيث سقطت طائرة استطلاع في نادي الصيد، بينما نفذت طائرة ثانية ضربة دقيقة على منشأة أمنية، في حين طالت شظايا أو حطام مسيّرات أخرى مناطق سكنية قريبة.
وسمع دوي انفجارات في محيط معرض
بغداد
الدولي، مع تصاعد أعمدة الدخان، فيما هرعت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى مواقع السقوط، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق بعض الطرق الرئيسية.
أبعاد إقليمية
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث
بات العراق
ساحة تداخل بين صراعات إقليمية ودولية، مع تزايد استخدام الطائرات المسيّرة كأداة رئيسية في العمليات العسكرية غير التقليدية.
ويرى مراقبون أن "طبيعة الهجوم ونمط استخدام المسيّرات يشيران إلى تطور تقني في أساليب التنفيذ"، لافتين إلى أن "بعض هذه الطائرات هي أوكرانية الصنع أو مستنسخة عن نماذج مستخدمة في الحرب الأوكرانية، التي شهدت توسعاً كبيراً في استخدام الطائرات بدون
طيار
خلال السنوات الأخيرة".
العراق
في مرمى التصعيد
الهجمات الأخيرة تعكس، بحسب محللين، انتقال المواجهات إلى مرحلة أكثر خطورة داخل المدن، مع استهداف مواقع سيادية ومناطق مدنية في آنٍ واحد، ما يضع
الحكومة العراقية
أمام تحدٍ أمني كبير لمنع تكرار هذه العمليات.
وفي ظل استمرار التوتر الإقليمي، يخشى مراقبون من أن تتحول بغداد إلى ساحة مفتوحة لهجمات المسيّرات، خاصة مع تعدد الجهات الفاعلة وتداخل المصالح الدولية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الأمني ويزيد من تعقيد المشهد في البلاد.
مقالات ذات صلة
نائبان عن العزم: استهداف جهاز المخابرات تصعيد خطير يمس هيبة الدولة
11:05 | 2026-03-21
رئاسة الجمهورية تدين استهداف مبنى جهاز المخابرات الوطني: انتهاك صارخ
09:02 | 2026-03-22
تحالف خدمات يدين استهداف جهاز المخابرات ويطالب بتحقيق شفاف
10:30 | 2026-03-21
مصدر يكشف تفاصيل استهداف المخابرات: لا وجود لأجانب والحصيلة ضابط شهيد وجريح
08:00 | 2026-03-21
مسيرات
اوكرانيا
جهاز المخابرات العراقي
الحكومة العراقية
منطقة المنصور
السومرية نيوز
سومرية نيوز
نادي الصيد
بات العراق
السومرية
الأنواء الجوية تتوقع أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية بدءاً من الغد
أخبار الطقس
43.89%
03:00 | 2026-03-21
الأنواء الجوية تتوقع أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية بدءاً من الغد
03:00 | 2026-03-21
توضيح رسمي بعد افتراس نمر لأقدام طفل في متنزه الزوراء ببغداد
أمن
09:40 | 2026-03-21
أمن
31.46%
09:40 | 2026-03-21
توضيح رسمي بعد افتراس نمر لأقدام طفل في متنزه الزوراء ببغداد
09:40 | 2026-03-21
استهداف الابنية السيادية والمدنية ببغداد تصعيد خطير.. ما علاقة اوكرانيا بقصف مبنى المخابرات؟
أمن
04:05 | 2026-03-22
أمن
12.66%
04:05 | 2026-03-22
استهداف الابنية السيادية والمدنية ببغداد تصعيد خطير.. ما علاقة اوكرانيا بقصف مبنى المخابرات؟
04:05 | 2026-03-22
رغم عطلة العيد.. اليكم اسعار الدولار لليوم الاحد
اقتصاد
11.99%
05:16 | 2026-03-22
رغم عطلة العيد.. اليكم اسعار الدولار لليوم الاحد
05:16 | 2026-03-22
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-20
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
اخترنا لك
شاهد ما سببه الطيران الامريكي الاسرائيلي اليوم في المرصنات بالانبار
08:16 | 2026-03-22
سقوط طائرة مسيرة على احد المبازل في بغداد
07:14 | 2026-03-22
البيشمركة: احد مقارنا استهدف بطائرة مسيرة وعلى القائد العام وضع حد لهذه التجاوزات
06:34 | 2026-03-22
في سيارة بيجو.. صورة لمنصة الصواريخ التي استهدفت محيط مطار بغداد
06:21 | 2026-03-22
بالصور.. الاضرار التي سببتها الطائرة المسيرة بمقر جهاز المخابرات
06:06 | 2026-03-22
تحذيرات من استمرار البعثات الدبلوماسية.. "قد تسبب بعزلة العراق دولياً"
05:43 | 2026-03-22
