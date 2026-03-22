بالصور.. الاضرار التي سببتها الطائرة المسيرة بمقر جهاز المخابرات

جاء ذلك خلال زيارة رئيس القائد العام للقوات المسلحة الى مقر في العاصمة ، حيث كان في استقباله ، وعدد من المسؤولين والكوادر المتقدمة بالجهاز".واطلع ميدانياً على تفاصيل الاعتداء الآثم الذي تعرّض له مقر الجهاز يوم أمس، وأدى الى إرتقاء أحد المنتسبين الأبطال شهيداً.وأمر رئيس الوزراء "الجهات المعنية في الجهاز وبالتعاون مع باقي الجهات الأمنية بالاستمرار في التحقيق الدقيق بملابسات الاعتداء، والكشف عن النتائج والإعلان لشعبنا العراقي الكريم عن الجهة التي تقف وراء هذا الفعل الإرهابي المشين، وعدم التردد في فضحها وتقديمها الى العدالة".