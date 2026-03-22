البيشمركة: احد مقارنا استهدف بطائرة مسيرة وعلى القائد العام وضع حد لهذه التجاوزات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في الليلة الماضية، أقدمت مرة أخرى جماعات إرهابية خارجة عن القانون على تنفيذ عمل تخريبي، حيث شنت هجومًا بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة استهدف أحد مقرات قوات البيشمركة على حدود "، مستنكرة "هذا الهجوم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".واضافت ان "تكرار هذه الهجمات الإرهابية على مقرات البيشمركة يأتي في وقت تمر فيه المنطقة عمومًا بمرحلة حساسة ومعقدة"، مجددة الدعوة إلى "القائد العام للقوات المسلحة العراقية لوضع حد لهذه التجاوزات غير المبررة التي تستهدف مقرات البيشمركة".