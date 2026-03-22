شاهد ما سببه الطيران الامريكي الاسرائيلي اليوم في المرصنات بالانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (4:30) من فجر يوم الاحد تعرّض مقر الفوج الأول في لواء (13 الطفوف)، التابع لقيادة عمليات قاطع في ، والواقع في منطقة المرصنات على ، إلى اعتداءٍ جبان نفّذته القوات الأمريكية الاسرائيلية، حي أسفر هذا الاعتداء عن أضرار مادية في موقع المقر، دون تسجيل أي خسائر بشرية".واضافت "اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا العمل العدواني الغادر، نؤكد جاهزية قواتنا واستمرارها في أداء واجباتها الدفاعية بكل ثبات وعزم"، موضحة ان "هذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة طريقنا في حماية أرضنا وشعبنا".