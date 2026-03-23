أعلنت قيادة شرطة ، الاثنين، عن اعتقال "حيدوري الحوت" في بغداد.

وجاء في بيان للشرطة، "شرطة تطيح بالملقب حيدوري بعد ترويع الأهالي بإطلاق النار، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهم وهو يقوم باطلاق العيارات النارية في الهواء وترويع الأهالي".

وأضاف البيان "على الفور وجه قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي حمد فريق عمل من قسم شرطة الحرية واستخبارات الحرية، للقبض على المتهم بالسرعة، وبالفعل تمكن فريق العمل من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده والقبض عليه بعد نصب كمين محكم له".

ولفت البيان الى أنه "تم ضبط السلاح المستخدم بحوزته، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".