بيان الحشد الشعبي بعد استهداف مقر القيادة في الانبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "في اعتداءٍ سافرٍ وجبان، ارتقى قائد في سعد دواي البعيجي شهيدًا مع ثلّةٍ من رفاقه الأبطال، إثر ضربةٍ جويةٍ أمريكيةٍ غادرة استهدفت مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني".واضافت ان "هذه الجريمة النكراء تمثّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة ، واستخفافًا خطيرًا بدماء أبنائه، وتكشف مجددًا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية"، مبينة ان "الشهداء مضوا وهم على ، ثابتين في مواقعهم، مدافعين عن أرض العراق وشعبه، حيث سيبقى دمهم الطاهر منارةً تضيء طريق والسيادة، ودليلًا حيًا على حجم التضحيات التي تُبذل في سبيل الوطن".واكدت انه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعًا لمزيدٍ من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة، فإننا نحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطيرة".