قصف يستهدف مقرا للحشد في الحبانية
بيان الحشد الشعبي بعد استهداف مقر القيادة في الانبار
2026-03-24 | 01:30
السومرية
نيوز- امني
اصدرت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد استهداف مقر القيادة في
الانبار
.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "في اعتداءٍ سافرٍ وجبان، ارتقى قائد
عمليات الأنبار
في
هيئة الحشد الشعبي
سعد دواي البعيجي شهيدًا مع ثلّةٍ من رفاقه الأبطال، إثر ضربةٍ جويةٍ أمريكيةٍ غادرة استهدفت مقرّ القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني".
واضافت ان "هذه الجريمة النكراء تمثّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة
العراق
، واستخفافًا خطيرًا بدماء أبنائه، وتكشف مجددًا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية"، مبينة ان "الشهداء مضوا وهم على
العهد
، ثابتين في مواقعهم، مدافعين عن أرض العراق وشعبه، حيث سيبقى دمهم الطاهر منارةً تضيء طريق
الكرامة
والسيادة، ودليلًا حيًا على حجم التضحيات التي تُبذل في سبيل الوطن".
واكدت انه "في الوقت الذي نؤكد فيه أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستكون دافعًا لمزيدٍ من الثبات والإصرار على حماية العراق والدفاع عن سيادته بكل الوسائل المشروعة، فإننا نحمّل القوى السياسية مسؤولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدًا لهذه التجاوزات الخطيرة".
الحشد الشعبي ينشر اسماء شهداء القصف على مقر القيادة في الحبانية
02:48 | 2026-03-24
02:48 | 2026-03-24
الحشد الشعبي: عدوان صهيوأميركي استهدف قطعات اللواء 15 ضمن قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة
05:54 | 2026-03-23
05:54 | 2026-03-23
العمليات المشتركة تدين استهداف مقرات الحشد الشعبي: اعتداءات غاشمة وسافرة
03:46 | 2026-03-12
03:46 | 2026-03-12
هيئة الحشد الشعبي تؤكد استهداف "جرف النصر" بضربات جوية وتسجيل ضحايا
06:01 | 2026-02-28
06:01 | 2026-02-28
الأنواء الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة المطرية وانخفاض درجات الحرارة في عموم العراق
02:22 | 2026-03-23
رغم عطلة العيد.. اليكم اسعار الدولار لليوم الاحد
05:16 | 2026-03-22
استهداف الابنية السيادية والمدنية ببغداد تصعيد خطير.. ما علاقة اوكرانيا بقصف مبنى المخابرات؟
04:05 | 2026-03-22
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
04:19 | 2026-03-23
العراق في دقيقة
نشرة ٢٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:52 | 2026-03-20
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
14:00 | 2026-03-16
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
تفاصيل الانفجارات في بغداد
03:51 | 2026-03-24
الحشد الشعبي ينشر اسماء شهداء القصف على مقر القيادة في الحبانية
02:48 | 2026-03-24
قصف يستهدف مقرا للحشد في الحبانية
17:53 | 2026-03-23
أربيل.. إحباط استهداف القنصلية الأمريكية بمسيرة
15:55 | 2026-03-23
اعتقال "حيدوري الحوت" في بغداد
09:22 | 2026-03-23
خلية الاعلام الأمني توضح بشأن دوي انفجارات في محيط مطار بغداد
08:35 | 2026-03-23
