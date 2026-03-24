الحشد الشعبي ينشر اسماء شهداء القصف على مقر القيادة في الحبانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انها "تنعى ثُلّةً من الأبطال الذين ارتقوا شهداء برفقة قائد في ، الشهيد القائد سعد دواي، إثر استهدافٍ أمريكيٍ غادر طال مقرّ العمليات".واضافت ان "الشهداء مضوا رجالًا كما عاشوا، ثابتين على طريق التضحية، أوفياء للعهد، سائرين على درب الشهادة دفاعًا عن وشعبه".وتابعت "هم كلٌّ من:1. محمد2. كرار حيدر شاغي3. موسى4. جودت هلال5. يوسف حسين قيصر6. فيصل تركي جابر7. جسام8. ضفار خضير شذر9.10. عماد عبود11. ثامر12. علي خان13. إحسان سليم14. مطر