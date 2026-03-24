بيان من العمليات المشتركة حول استهداف مقر الحشد الشعبي في الانبار

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "في استمرار وإصرار على النهج العدواني، وتكرار للجرائم الغاشمة والسافرة على قطعاتنا الأمنية البطلة التي تؤدي واجبها الوطني، كان آخرها ما تعرض له الشجعان في في ، حيث ارتقى (15) شهيداً منهم، فيما أصيب آخرون بقصف جوي أمريكي ، يؤكد النهج الواضح والمخطط له سلفاً في استهداف قطعاتنا الأمنية الشجاعة".واضافت انه "على أثر هذه الجريمة النكراء التي تستهدف تقويض أمن واستقراره، وجه القائد العام للقوات المسلحة بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني".وبين ان "هذا الاعتداء الآثم لن ينال من عزيمة أبطالنا، بل سيزيدهم قوة وتكاتفاً، خاصة أن قطعاتنا الوطنية بمختلف صنوفها وعناوينها ومن جميع القوميات والأديان والمذاهب اختلطت دماؤها الطاهرة بتربة العراق".