البيشمركة تعلن قتل واصابة 36 من عناصرها في هجومين بصواريخ ايرانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في صباح اليوم، استهدف هجومين منفصلين بـ6 صواريخ بالستية ايرانية، مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى وقوات من الفرقة الخامسة مشاة التابعة لقوات البيشمركة في مدينة سوران ما ادى الى استشهاد 6 من البيشمركة واصابة 30 آخرين"، مبينة ان "هذا عمل عدائي وغدر، بعيدًا كل البعد عن أي سلوك إنساني أو حسن جوار".وأدانت الوزارة "هذا الهجوم وجميع الهجمات الإرهابية الأخرى على "، مؤكدة "ان لنا كل الحق في التصدي لأي عدوان ضد شعبنا وأراضينا".وتابعت "لم نتوقع مثل هذا الرد الجبان على الموقف السلمي لإقليم ، لكنّ الخيانة والظلم لا يدومان، وإرادة السلام ستنتصر"، داعية جميع الأطراف إلى "الكفّ عن القتال والفوضى في إقليم كردستان".ودعت " والمجتمع الدولي وجميع أصدقائنا إلى عدم التزام الصمت إزاء هذه الانتهاكات، ووضع حدّ لهذه العدوانية العبثية".