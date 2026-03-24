الكهرباء تنفي سقوط "مسيرة" في إحدى محطات كركوك

وقال الوزارة في بيان، انه "تبعد محطة توليد كهرباء الشهيد عبد الله حمزه الغازية بمسافة اكثر من ( ٣ كم ) عن مكان الحادث"، لافتة الى ان "المحطة وباقي محطات المنظومة الكهربائية سواء أكانت محطات الإنتاج او التحويلية او الثانوية والخطوط الناقلة للطاقة ، تعمل بإنسيابية عالية وجميعها بالعمل، ولم تسجل الوزارة تعرضاً من اي نوع كان على مكونات الشبكة والمنظومة الكهربائية بجميع المحافظات".واهابت الوزارة "بوسائل الإعلام عدم نشر وتداول الاخبار غير الدقيقة، وإستحصال وتقصي المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم نشر الشائعات والقلق والتسبب بحالة من الذعر لدى المواطنين".