العامري يوجه طلباً للحكومة والبرلمان بشأن قصف مقار الحشد

وذكر في بيان "ندين ونستنكر مجدداً الاعتداءات الامريكية الغاشمة والغادرة على قوات في عموم وآخرها الاعتداء الآثم على مقر قيادة الحشد الشعبي في والذي أدى الى إستشهاد ثلة من الأبرار وعلى رأسهم الشهيد المجاهد سعد دواي البعيجي قائد الحشد الشعبي في ".وطالب العامري " والحكومة العراقية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الكفيلة بحماية الحشد الشعبي من هذه الإعتداءات الجبانة والعدوانية غير المبررة تحت أي ذريعة".واضاف "كما ونهيب بابناء شعبنا العراقي الشجاع وكافة الفعاليات الشعبية العزيزة لإستنكار هذه الإعتداءات والوقوف مع اخوانهم وابنائهم مجاهدي الحشد الشعبي".