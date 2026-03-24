وزارة البيشمركة تصدر توجيهات لضباطها ومنتسبيها

وجاء في بيان للوزارة، "الى جميع الضباط والبيشمركة:1.نؤكد مجددًا أنه يُمنع منعًا باتًا، وبأي شكل من الأشكال، دخول وسائل الإعلام إلى مقراتكم ومواقعكم العسكرية. ولهذا الغرض، نطلب من القنوات ووسائل الإعلام الابتعاد عن تصوير أو تسجيل مقرات القوات العسكرية.2.يُحظر على القادة والضباط والبيشمركة الإدلاء بأي تصريحات أو تزويد وسائل الإعلام بأي معلومات، وبأي شكل من الأشكال.3.يُمنع منعًا باتًا نشر الصور أو مقاطع الفيديو أو أي معلومات تتعلق بالمواقع والتحصينات والمقرات العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي.4.حفاظًا على أمن المعلومات، يُرجى إرسال روابط أي صفحة أو حساب يُلاحظ أنه ينشر معلومات عسكرية باسم البيشمركة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية.5.أي ضابط أو عنصر بيشمركة يخالف هذه التعليمات سيُعرّض نفسه لأشد العقوبات العسكرية والإدارية، وسيتم رصد ومتابعة بدقة في هذا الشأن.6.على ضباط الإعلام والتوعية في الوحدات العسكرية، ودوائر العمليات والاستخبارات، متابعة جميع تحركات الضباط والبيشمركة بدقة، والعمل على تعميم هذه التعليمات.7.كما تقوم والتوعية الوطنية بمتابعة دقيقة لوسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي مخالفة لهذه البنود، واتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات العليا".