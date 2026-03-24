الحشد يكشف حصيلة ضربة بيجي: 7 مصابين وتضرر كامل للمقرات

وقالت الهيئة في بيان، انه "في الساعة 17:50 من مساء اليوم الثلاثاء، تعرضت مقر اللواء 31 (والذي يضم ايضا مقر الأمن ومقر الفوج الخاص للواء) في منطقة الصينية التابعة لقضاء في الى ضربتين غادرتين من الطيران الحربي الصهيو-اميركي، ما اسفر عن اصابة 7 جرحى كحصيلة أولية وتضرر المقرات بالكامل".واضاف البيان، "ويأتي هذا الاعتداء الغادر ضمن سلسلة اعتداءات غاشمة تستهدف مواقع ومقرات في مختلف قواطع العمليات والمسؤولية".وكان قد افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف مقر للحشد الشعبي بقصف جوي، فيوقال المصدر لـ ، ان "مقر اللواء 31 في الحشد الشعبي تعرض لقصف جوي في قضاء بيجي بصلاح الدين".