كتائب حزب الله تصدر بيانا يخص استهداف جهاز المخابرات

وقالت قيادة عمليات كتائب في بيان، إن "العملية التي استهدفت بناية جهاز المخابرات قد قام بها أحد ضباطه الخونة، وغرضها تشويه صورة المقاومة التي تخوض معركة الدفاع عن سيادة ضد المعتدين الأجانب".

وأضاف البيان "إذ ندعو السيد إلى الوقوف على حيثيات هذه العملية الخبيثة، فإننا نطالبه بإشراك فريق من الكتائب في التحقيق، للوصول إلى كل من تآمر على البلاد، متوهما أن التحصن بالسفارات والارتباطات المشبوهة سيحميه من غضبة الحق".

ولفت البيان الى أنه "مرة أخرى نجدد تأكيدنا أن جهاز المخابرات (الوطني) مخترق، وضباطه الأكراد يُدارون من ، فضلا عن ارتباط 70% من ضباطه المنتمين إلى الطائفة الأخرى بالمخابرات الأمريكية، والأردنية، والإماراتية، بل إن أغلب حصص التعيينات الأساسية لهذا الجهاز قد تم توزيعها بين المخابرات الأمريكية والخائن وقاص الحديثي، الذي يتحكم به حصرا رئيس الوزراء ، وأن عناصر الفريق الإجرامي لهذا الخائن -الذين يقيمون وعائلاتهم في الأردن-قد تم تعيينهم وفقا لهذه الآلية"، وفق البيان.

وكان رئيس خلية ، الفريق أعلن، يوم السبت الماضي، عن تعرض مقر العراقي لاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.