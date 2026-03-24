الناطق باسم القائد العام يعلن اعتقال عناصر اطلقت صواريخ باتجاه سوريا

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان، "في عمل متهور بعيد عن الحكمة والالتزام بالنهج الحكومي واستراتيجية في المحافظة على أمن واستقرار البلاد، أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية " " بواسطة عجلة نوع (كيا) باتجاه الأراضي السورية".وأضاف "فور وقوع عملية الإطلاق في الساعة 20:20 من يوم 23 آذار الجاري، تحركت قطعاتنا الأمنية مسنودةً بجهد استخباري، وتمكنت من إلقاء القبض على أربعةٍ من المنفذين وضبط العجلة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم"، مردفا "كما شرعت بالبحث عن جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المدان.وأكد الناطق أن " حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".