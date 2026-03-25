الدفاع تعلن استشهاد واصابة 20 بقصف جوي على مستوصف الحبانية العسكري
2026-03-25 | 03:50
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة الدفاع
، اليوم الأربعاء، عن استشهاد واصابة 20 بقصف جوي على مستوصف
الحبانية
العسكري.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
انه "في الساعة (0900) من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 آذار 2026، تعرض مستوصف
الحبانية
العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة إلى آمرية موقع الحبانية في
وزارة الدفاع
إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة، أدى الى استشهاد (7) من مقاتلينا الأبطال وإصابة (13) آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، هذا ولازال البحث جاري من قبل فرق الانقاذ داخل مكان الحادث".
واضافت ان "هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها".
وذكرت ان "هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، لكونها تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين".
وبينت ان "هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه"، لافتة إلى أن "وزارة الدفاع تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة".
هيئة الحشد: استشهاد منتسب بقصف اللواء 52 بقصف جوي في طوز خورماتو
18:13 | 2026-03-20
الحشد الشعبي ينشر اسماء شهداء القصف على مقر القيادة في الحبانية
02:48 | 2026-03-24
المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استشهاد ابو علي العسكري
14:04 | 2026-03-16
نينوى.. استشهاد وإصابة 3 مقاتلين من الحشد الشعبي إثر عدوان جوي
02:00 | 2026-03-19
مع انتهاء العيد.. خبر سار للموظفين
في برشلونة.. صفقة تاريخية تلوح بالأفق بطلها لامين جمال
بيان من العمليات المشتركة حول استهداف مقر الحشد الشعبي في الانبار
في بغداد.. مديريات التربية تعطل دوام المدارس الثلاثاء
ناس وناس
