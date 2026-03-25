الشيخ همام حمودي لمستشار الأمن القومي: لا تفريط بالدم العراقي ويجب منع الانتهاكات والتجاوزات

وذكر بيان لمكتب الشيخ ان الاخير "استقبل مستشار الامن القومي، وبحثا تطورات العدوان الامريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتداعياته الخطيرة على والمنطقة والعالم، وأهمية توحيد المواقف وحفظ التماسك الوطني في مواجهة التحديات".وخلال اللقاء، اكد الشيخ حمودي ان "أمن العراق هو في صدارة أولويات المرحلة الراهنة، وينبغي الوقوف بحزم إزاء الانتهاكات لسيادته والاعتداءات على قواته الامنية والحشد الشعبي وأي خروقات للقوانين وتجاوزات على سلطة الدولة، وعدم السماح بالانزلاق إلى اي مخططات لجره إلى وزعزعة استقراره، مشدداً على اهمية دعم القوى السياسية والشعبية للقرار الوطني والقوات الامنية وحفظ وحدة الساحة الداخلية".