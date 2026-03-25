الحشد يدعو لاتخاذ موقف حازم بعد قصف الجيش بالانبار

وذكر بيان للهيئة انها "تدين بأشد العبارات العدوان الغاشم الذي استهدف قطعات الجيش العراقي الباسل في من قبل ، والذي أسفر عن استشهاد ثلة من أبطال قواتنا الأمنية الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم التضحية والفداء دفاعًا عن أرض وسيادته".واضاف البيان "إن هذا الاعتداء السافر يُعد انتهاكًا خطيرًا للسيادة الوطنية، وتجاوزًا مرفوضًا على القوات الأمنية العراقية التي أثبتت في جميع الميادين أنها صمام أمان الوطن وسياجه المنيع بوجه التحديات. وإن دماء الشهداء الأبرار التي أُريقت ظلمًا لن تذهب سدى، بل ستكون وقودًا يعزز وحدة الصف الوطني والإصرار على حفظ كرامة العراق واستقلال قراره".وتابع البيان "واذ نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعوائل الشهداء الأبطال، نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمن العراق وسيادته، وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ موقف حازم يحفظ حقوق العراق ويصون دماء أبنائه".وأهابت "بجميع أبناء الشعب العراقي إلى التكاتف والتلاحم في هذه المرحلة الحساسة، وإسناد مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية في أداء واجبها المقدس".