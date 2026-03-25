اللامي عن قصف مستوصف الحبانية: انتهاك واضح للقانون الدولي

وقالت في بيان "في الوقت الذي سعى فيه إلى التهدئة واعتماد سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، نتفاجأ بتعرض مواقع عسكرية عراقية إلى قصف غير مبرر، في انتهاكٍ واضح لسيادة الدولة ومخالفة صريحة للقانون الدولي".واكدت، ان "استشهاد عدد من أبناء قواتنا الأمنية - الجيش العراقي والحشد الشعبي- نتيجة هذه الاعتداءات أمر لا يمكن السكوت عنه، مشددة على أن حق العراق في الدفاع عن نفسه حق مشروع كفله ، ولا سيما المادة (51)منه، لذا نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية والعسكرية اللازمة لحماية السيادة الوطنية، وردع أي اعتداء، بما يحفظ كرامة العراق ويصون دماء أبنائه".وطالبت " بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة، فدماء ابنائنا غالية وأغلى من الاتفاقية المزعومة".