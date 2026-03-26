تحذير جديد: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب.. غادروا فوراً إذا كنتم هناك

أمن

2026-03-26 | 03:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذير جديد: لا تسافروا إلى العراق لأي سبب.. غادروا فوراً إذا كنتم هناك
1,583 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اصدرت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الخميس، تحذير جديد بشان الامريكيين المتواجدين في العراق.

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "قامت جماعات مسلحة بشن هجمات واسعة على مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق".
واضافت "يُنصح المواطنون الأمريكيون بمغادرة العراق فوراً".
وتابعت ان "بعثة الولايات المتحدة في العراق لاتزال مفتوحة رغم إصدار أمر بالمغادرة، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين داخل العراق. يُرجى عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل بسبب المخاطر المستمرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية".
وتُذكّر سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. ويُنصح المواطنون الأمريكيون بما يلي:
"لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فوراً إذا كنتم هناك".
وتشكل إيران والجماعات المسلحة الموالية لها تهديداً كبيراً للسلامة العامة في العراق.
وقد استهدفت هذه الجماعات، ومن المحتمل أن تستهدف مجدداً، مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك المرافق الدبلوماسية، الشركات، البنية التحتية للطاقة، ومواقع أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك في إقليم كردستان.
كما استهدفت المطارات التجارية والفنادق التي يرتادها الأجانب، وقد تحاول اختطاف أمريكيين.
ولا يزال خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة في الأجواء العراقية قائماً بشكل كبير.
ويجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فوراً. البقاء في العراق ينطوي على مخاطر كبيرة.
ونحن نراقب الوضع عن كثب وسنواصل تزويدكم بالتحديثات لمساعدتكم في اتخاذ قرارات تتعلق بسلامتكم.
وتوفر الحكومة الأمريكية أحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة.
وتعد سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين أولوية قصوى للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية.
خيارات المغادرة
الأجواء مغلقة ولا توجد رحلات تجارية من العراق. الطرق البرية إلى الأردن والكويت والسعودية وتركيا مفتوحة، لكن يُتوقع حدوث تأخيرات طويلة.
وسائل النقل البرية المحلية متاحة. يُنصح الأمريكيون بالمغادرة فوراً عبر هذه الطرق.
قد تكون الأجواء في الدول المجاورة مغلقة أيضاً، كما تنطبق شروط الدخول والخروج المحلية.
أسعار الرحلات في المنطقة قد تكون مرتفعة جداً أو ممتلئة أو تتعرض للتأجيل أو الإلغاء المفاجئ.
الأردن
الرحلات التجارية تعمل من مطار الملكة علياء الدولي، مع احتمال حدوث اضطرابات.
يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول عند المعبر الحدودي مع العراق.
كما يمكن التقديم مسبقاً عبر التأشيرة الإلكترونية لتسريع الإجراءات.
تسمح الأردن لبعض المواطنين الأمريكيين بالدخول حتى بجوازات منتهية الصلاحية مع إعفاءات جزئية من الرسوم.
الكويت
لا توجد رحلات تجارية بسبب تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
الطرق إلى السعودية مفتوحة، لكن قد يتم إغلاق الحدود فجأة.
يجب التواصل مسبقاً عبر البريد الإلكتروني مع السفارة قبل التوجه للحدود.
يُنصح بالحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقاً.
السعودية
الرحلات التجارية تعمل.
يُنصح بشدة بالتقديم على تأشيرة إلكترونية قبل السفر بـ 48 ساعة.
التكلفة حوالي 105 دولار، والمعالجة خلال يومين.
يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة عبور قصيرة.
حاملو الجوازات التي تقل صلاحيتها عن 6 أشهر لا يمكنهم الحصول على تأشيرة إلكترونية.
تركيا
الرحلات التجارية متاحة.
يمكن للمواطنين الأمريكيين دخول تركيا بدون تأشيرة لمدة 90 يوماً.
يجب أن يكون الجواز صالحاً لمدة لا تقل عن 60 يوماً.
المناطق القريبة من حدود العراق وإيران مصنفة مستوى 4 (لا تسافر).
تم إجلاء موظفين أمريكيين غير أساسيين من قنصلية أضنة بسبب المخاطر.
قد يُسمح بدخول حاملي الجوازات المنتهية بشروط خاصة ورسوم.
الخدمات القنصلية
جميع الخدمات القنصلية الروتينية متوقفة، بما في ذلك التأشيرات.
يجب التواصل مع السفارة أو القنصلية في حالات الطوارئ فقط.
إجراءات يجب اتخاذها
غادر العراق فوراً
سجل في برنامج STEP لتلقي التحديثات
ابقَ على تواصل مع العائلة
تأكد من صلاحية وثائق السفر
احتفظ بإمدادات من الطعام والماء والأدوية
في حال وقوع هجوم، ابتعد عن الحطام وتابع الأخبار
تجنب التجمعات والمظاهرات
التزم بتعليمات السلطات المحلية
تابع تحديثات وزارة الخارجية الأمريكية
احرصوا على شحن هواتفكم المحمولة وبرمجتها مسبقاً بأرقام الطوارئ التالية:
للحصول على المساعدة:
رقم الطوارئ المحلي في العراق 911
سفارة الولايات المتحدة في بغداد BaghdadACS@state.gov
القنصلية العامة في أربيل ErbilACS@state.gov
فرقة العمل التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية (تعمل على مدار الساعة): اتصل على الرقم +1-202-501-4444 من خارج الولايات المتحدة، أو على الرقم +1-888-407-4747 من داخل الولايات المتحدة وكندا.
اتبعوا إرشادات وزارة الخارجية الأمريكية لحماية أنفسكم من عمليات الاحتيال.
كونوا حذرين من أي شخص يطلب منكم أموالاً.
إذا كنتم ضحية لعملية احتيال، فتعرّفوا على الطرق التي يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساعدتكم من خلالها.
