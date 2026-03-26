الأمن الوطني يُسقط "مهندس استدراج" الشهيد حارث السوداني.. كواليس الجريمة و"فخ الطارمية"
أمن
2026-03-26 | 06:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,330 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
في عملية استخباراتية نوعية اتسمت بالدقة والصبر الطويل، أعلن جهاز
الأمن الوطني
العراقي، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على "مهندس استدراج" الشهيد العميد حارث
السوداني
، القيادي في خلية
الصقور
الاستخباراتية، منهياً بذلك رحلة هروب دامت سنوات لأحد أخطر العناصر الإرهابية المتورطة في "فخ الطارمية" الشهير.
وذكر الجهاز، انه بعد سنوات من العمل الاستخباري والمتابعة الحثيثة، وبإشراف مباشر من
رئيس جهاز الأمن الوطني
عبد الكريم
البصري، الذي تعهَّد سابقاً بملاحقة كل من تورَّط في جريمة قتل الشهيد النقيب حارث
السوداني
وتقديمه إلى العدالة، تمكَّن جهاز
الأمن الوطني
من كشف أحد المتورطين في هذه الجريمة.
واستناداً إلى التحقيقات التي أجراها
جهاز الأمن
الوطني مع الإرهابي
أحمد صبري
رشيد، أحد المتورطين في قتل الشهيد حارث السوداني، وبعد تحديد مكان اختفائه وإلقاء القبض عليه، ضُبطت بحوزته مستمسكات ووثائق رسمية مزوَّرة كان يستخدمها للتنقل والتخفي، بحسب البيان.
وأظهرت التحقيقات أن المُدان انتمى إلى تنظيم
داعش
الإرهابي منذ عام 2008، وعمل في بداياته ناقلاً للعناصر والعبوات الناسفة، قبل أن يتدرَّج في مهامه داخل التنظيم ليصبح حلقةَ وصلٍ بين قياداته والمفارز الإرهابية العاملة في
بغداد
وجنوب
العراق
، إذ شارك في تنسيق عمليات انتحارية بسيارات مفخَّخة استهدفت المدنيين الأبرياء والأجهزة الأمنية.
كما كشفت التحقيقات تورُّطه بشكل مباشر في استدراج الشهيد النقيب حارث السوداني بحجة استلام مواد متفجرة في
منطقة الطارمية
شمال بغداد، ليجري
بعدها
اعتقال الشهيد وإعدامه.
وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وتقديمها أمام القاضي المختص، أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام بحق الإرهابي وفقاً للقانون، بحسب البيان.
وأكد جهاز الأمن الوطني أن ملاحقة عناصر الإرهاب ستستمر دون توقف، وأن الجرائم التي استهدفت أبناء الشعب العراقي لن تسقط بالتقادم، وفاءً لدماء الشهداء وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.
