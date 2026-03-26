وذكر الجهاز، انه بعد سنوات من العمل الاستخباري والمتابعة الحثيثة، وبإشراف مباشر من البصري، الذي تعهَّد سابقاً بملاحقة كل من تورَّط في جريمة قتل الشهيد النقيب حارث وتقديمه إلى العدالة، تمكَّن جهاز من كشف أحد المتورطين في هذه الجريمة.واستناداً إلى التحقيقات التي أجراها الوطني مع الإرهابي رشيد، أحد المتورطين في قتل الشهيد حارث السوداني، وبعد تحديد مكان اختفائه وإلقاء القبض عليه، ضُبطت بحوزته مستمسكات ووثائق رسمية مزوَّرة كان يستخدمها للتنقل والتخفي، بحسب البيان.وأظهرت التحقيقات أن المُدان انتمى إلى تنظيم الإرهابي منذ عام 2008، وعمل في بداياته ناقلاً للعناصر والعبوات الناسفة، قبل أن يتدرَّج في مهامه داخل التنظيم ليصبح حلقةَ وصلٍ بين قياداته والمفارز الإرهابية العاملة في وجنوب ، إذ شارك في تنسيق عمليات انتحارية بسيارات مفخَّخة استهدفت المدنيين الأبرياء والأجهزة الأمنية.كما كشفت التحقيقات تورُّطه بشكل مباشر في استدراج الشهيد النقيب حارث السوداني بحجة استلام مواد متفجرة في شمال بغداد، ليجري اعتقال الشهيد وإعدامه.وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وتقديمها أمام القاضي المختص، أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام بحق الإرهابي وفقاً للقانون، بحسب البيان.وأكد جهاز الأمن الوطني أن ملاحقة عناصر الإرهاب ستستمر دون توقف، وأن الجرائم التي استهدفت أبناء الشعب العراقي لن تسقط بالتقادم، وفاءً لدماء الشهداء وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها.