‏قصف جوي يستهدف مقرا للحشد في القائم

أفاد مصدر أمني، بتعرض مقر تابع للحشد الشعبي لقصف جوي في القائم غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "‏قصفا استهدف مقرا للواء 13 في في القائم".

وأضاف المصدر أن "القصف الجوي تسبب بإصابة ثلاثة عناصر بجروح خطيرة من الحشد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.