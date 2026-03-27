"العراق خارج النزاع العسكري".. تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وواشنطن للتنسيق الامني

وذكرت الخلية في بيان، أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عُقد في 26 آذار 2026، شهد اتفاق الجانبين على تكثيف التعاون المشترك لمنع الهجمات الإرهابية، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي اعتداء يستهدف الشعب العراقي أو القوات الأمنية أو المرافق والأصول الاستراتيجية، فضلاً عن حماية الأفراد الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية وقوات .وأضاف البيان أن الطرفين أكدا التزامهما بإبقاء خارج نطاق النزاع العسكري الجاري في المنطقة، مع احترام كامل لسيادته، ودعم الجهود الرامية إلى منع استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه الإقليمية لتهديده أو تهديد دول الجوار.وأشار إلى أن الجانبين جددا التزامهما بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، بما يمنح الأولوية للدور العراقي في تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على سيادة البلاد.