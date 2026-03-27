هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
تواقيع لـ215 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل
أمن
2026-03-27 | 15:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
641 شوهد
جمع 215 نائباً، تواقيع لعقد جلسة في
مجلس النواب
لانتخاب رئيس الجمهورية، يوم الاثنين المقبل.
وذكر بيان للنواب، "نحنُ النواب الموقعين أدناه نُطالب رئاسة
مجلس النواب العراقي
بتحديد جلسة يوم الاثنين 30/3/2026 لإنتخاب رئيس جمهورية
العراق
وإنهاء حالة الانسداد السياسي وفقاً للدستور وتقديراً لمتطلبات المرحلة العصيبة التي يمر بها وطننا وشعبنا الكريم".
اسماء النواب الموقعون:
1- د. احمد سالم الساعدي
2- علي حاتم المكصوصي
3- ئاوات محمد
4- زيدون عبدالمهدي النبهاني
5- عزيز ناصر
6- حسين العنكوشي
7- فاروق عدنان الياسري
8- ناصر تركي العوادي
9- فيصل العيساوي
10- الدكتور علي غركان الدلفي
11- علا
التميمي
12- علا الناشي
13- حيدر الاسدي
14- زينب
إسماعيل
الحسيني
15- جواد الساعدي
16- سمية فيصل الحلفي
17- زهراء لقمان
18- محمود فالح السيد
19- ناهدة الدايني
20- الدكتور مقداد اسماعيل الخفاجي
21- نهال الشمري
22- نهله الفهداوي
23- سهام المحنا
24- مرتضى الإبراهيمي
25- قسطل الحجامي
26-
علي سلمان
الموسوي
27- علي شداد الفارس
28- رياض عداي
29- فالح الساري
30-
علي جاسم
الحميداوي
31- حسن المسعودي
32- حوراء عزيز الموسوي
33- مرتضى افوين الاعاجيبي
34- د. هند العباسي
35- عدي الزاملي
36- قيصر الجوراني
37- علي شداد الجوراني
38- احمد داغر الموسوي
39- د. هيام الياسري
40- سهام الموسوي
41- د. غيث رعد شبع
42- هه لو قادر الجباري
43- النائب مازن غريب
44- د. ألق
جليل
الغرابي
45- حسين اليساري
46- سروة محمد رشيد
47- بسمان سمو نافخوش
48- محمد مهاوش الشويلي
49- احمد منكاش البديري
50- ولاء
كاظم
الجيزاني
51- رشا الساعدي
52- احمد نصر الله الفهداوي
53- ديلان غفور صالح
54- ديار المفتي
55- دريكەوت حمەرشيد كريم
56- براكو شيركو فاتيح
57- ياسمين نورالله
58- محمود
العبيدي
59- راميار حيدر
60- رحيمة الحسن
61- عبدالمنعم السنجري
62- محمد النعيمي
63- بسام جاسب الزهيري
64- منى سوادي المحمداوي
65- زليخة الياس بكار
66- حسين الدراجي
67- حسن قاسم الخفاجي
68- أشواق
الجبوري
69- سارة
اياد علاوي
70- محمد جبار الشمري
71- ياسر وتوت
72- محمد الفرطوسي
73- د. علي صابر الكناني
74- برهان المعموري
75- وفاء الشمري
76- د. زينب وحيد الخزرجي
77- احسان الشبلي
78- علاء سكر الدلفي
79- د. آيات ادهم
80- د. حنان الفتلاوي
81- رفيق الصالحي
82- كولسل محمد عبدالرحمن
83- النائب رجاء الحمدي
84- اسوان الكلداني
85- ايفان فائق جابرو
86- عمر نامق المولى
87- عبدالله حامد الخيگاني
88- د. بريار رشيد شريف
89- باقر الياسري
90- شيخ عبدالهادي الحسناوي
91- احمد كريم الدلفي
92- باسم خضير الغرابي
93- د. بهاء النوري
94- ربيع الموسوي
95- بهاء الاعرجي
96- د. غفران الشمري
97- سروة عبدالواحد
98- ميادة عوده
99-
عالية نصيف
جاسم
100- د. نور عادل حسين
101- هدية الخيكاني
102- عبدالرحيم الشمري
103- ريبوار كريم
104- غالب محمد
105- برزي أزمر
106- ديار صالح
107- هيوا ادم
108- النائب طه الدفاعي
109- النائب عباس حيال
110- احلام رمضان
111- علي الفيصل
112- عمار يوسف حمود
113- حيدر المحياوي
114- حيدر الفؤادي
115- النائب خديجة وادي
116- منصور البعيجي
117- مرتضى علي حمود الساعدي
118- هاتف الظالمي
119- ناظم الاسدي
120- د. ازهار السدران
121- عبدالامير المياحي
122- احمد مدلول الجربا
123- د. مثنى امين
124- كلدو رمزي
125- عماد يوخنا
126- سامي اوشانة
127- علي نهير
128- طالب البيضاني
129- محمد ابو العيس
130- د. ياسين العامري
131- د. عادل الركابي
132- محاسن خيري الدليمي
133- ضياء شغاتي الزيدي
134- امير زيد عمر
135- د. محمد جاسم الخفاجي
136- اكرم صالح غفور
137- د. عمر محمد البنجويني
138- جميل سباك
139- هريم كمال اغا
140- چنار حجي رسول
141- حبيب هاشم الحلاوي
142- منى حسين العبيدي
143- احمد كاين الخزعلي
144- النائب صقر المحمداوي
145- النائب عامر نصرالله
146- احمد
علي الاسدي
147- النائب صبا السعدي
148- النائب صفاء الحسيني
149- زهراء الحجامي
150- ارشد الصالحي
151- عزيز المياحي
152- رعد اشخير فالح الزيداوي
153- حسين صاحب مهدي
154- عامر عبد الجبار اسماعيل
155- د. حيدر المطيري
156- كاوه عبدالقادر
157- محمد هادي الشمري
158- النائب محمد كريم البلداوي
159- د. عقيل الخالدي
160- محمد قتيبة البياتي
161- احمد مظهر
162- د. سلوى المفرجي
163- د. مصطفى الكبيسي
164- د. فاطمة القيسي
165- ميزر الصوفي الشمري
166- مراد إسماعيل
167- محمد كعود حسن
168- احمد الجابري
169- وحدة الجميلي
170- سنان الجميلي
171- عادل خميس المحلاوي
172- مختار الموسوي
173- اسماء العاني
174- سميعة الغلاب
175- سارة الدليمي
176- عزالدين اركان الجبوري
177- ئاسوس علي احمد
178- شهد احمد خليل
179- عبدالرحمن اللويزي
180- جاسم العطية
181- بدر الفحل
182- د. جمال احمد
183- وليد السامرائي
184- د. احمد المساري
185- د. عمر الخزرجي
186- د. محمد تميم
187- مها محمود العلواني
188- د. اسماء كمبش
189- د. وعد القدو
190- احمد رشيد السلماني
191- محمد نوري الكربولي
192- وليد سعيد جاسم
193- رعد عباس الدليمي
194- مهيمن الحمداني
195- مژده محمود
196- د. خالد العبيدي
197- زينب التميمي
198- مها الجنابي
199- ايمن الجغيفي
200- زيد الجنابي
201- محمد ريكان
الحلبوسي
202- صلاح ياسين القره غولي
203- النائب محمد الزيادي
204- د. سعد
205- د. عمر صالح
206- مرتضى الساعدي
207-همام التميمي
208 - مثنى عبد الصمد السامرائي
209- محمود القيسي
210- فوزة اللويزي
211-صفوك العزير
212- د إبراهيم النامس
213 محمد الكربولي
214-رعد الدهلكي
215- علي المتيوتي
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
