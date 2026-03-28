الدفاع تعلن سقوط طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (0830) من صباح يوم السبت الموافق 28 آذار 2026، سقطت طائرة مسيرة داخل حقل مجنون النفطي ضمن قضاء الدير في ، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالثة مديرية شرطة الطاقة، دون ان تنفجر"، مبينة ان "سقوطها لم يسبب حدوث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".واضافت ان "القوة الموجودة في مكان الحادث قانت بإشعار ومركز شرطة ، حيث جرى توجيه الجهد الهندسي ومفارز المتفجرات إلى موقع الحادث، لغرض التعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأصولية".وتابعت ان "الجهات الأمنية تؤكد استمرارها في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن سلامة المواقع الحيوية وحماية العاملين فيها".