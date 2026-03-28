شرطة الرصافة توضح بعد تداول فيديو اعتداء على امرأة في الشارع

وذكر بيان للقيادة، انه "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على امرأة في أحد شوارع جانب ".واوضح البيان، أن "المرأة الظاهرة في الفيديو هي زوجة المعتدي، وأن الحادث جاء نتيجة خلافات ومشاكل عائلية بين الطرفين، حيث كانت برفقته داخل عجلته، وقامت بمغادرتها، مما دفعه إلى ملاحقتها والاعتداء عليها".واشار البيان الى انه "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة الرصافة اللواء علي صالح، تم تشكيل فريق عمل ، حيث جرت متابعة المراقبة، وتم التوصل إلى مكان المتهم وإلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي".واكد البيان "تسليمه إلى المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".