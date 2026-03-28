الداخلية تعلن استشهاد ضابط ومفوض بقصف نقطة أمنية في الموصل

أعلنت ، السبت، عن استشهاد ضابط ومفوض بقصف جوي "صهيواميركي" طال نقطة أمنية في بمحافظة .

وقالت الوزارة في بيان، "بفخر واعتزاز مكللين بالعز والكرامة، تنعى اثنين من أبطالها الذين طالتهما يد العدوان الصهيواميركي الغادر في استهداف آثم لنقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول بالقرب من الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة ".

وأضاف البيان "ها هي وزارة الداخلية تزفّ إلى جنات الخلد فارسين من خيرة وهما: الشهيد البطل العقيد (عمر إسماعيل) آمر فوج طوارئ الشرطة الأول، والشهيد البطل المفوض (رافع علي) المنسوب إلى قسم شرطة أم الربعين/ مركز شرطة الجديدة".

ولفت بيان الوزارة "نبتهل إلى المولى بالشفاء العاجل لمنتسبينا الخمسة الذين أصيبوا في الحادث ذاته، والذين تجسدت فيهم أسمى معاني التضحية ، إذ استهدفتهم الضربة الثانية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الجرحى".

واعتبرت الوزارة أن "استهداف هؤلاء الأبطال في قلب الموصل وهم يسهرون على أمن المواطن، هو دليل على خسة العدوان الذي لا يفرق بين واجب أمني ومهمة إنسانية".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء السبت، بتعرض نقطة للشرطة ومقرات للحشد الشعبي للاستهداف في الموصل بمحافظة ، مشيرا الى استشهاد ضابط برتبة عقيد.