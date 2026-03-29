كركوك.. ضبط 4 صواريخ “كاتيوشا” جاهزة للإطلاق

وذكر مصدر أمني لـ ، ان "قوة من استخبارات الفرقة 11، وضمن حملة للجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ، عثرت على 4 صواريخ حديثة من نوع “كاتيوشا” ومنصات إطلاق بالقرب من سيطرة 1 حزيران التابعة لشرطة ".وأوضح المصدر أن الصواريخ كانت مهيأة لاستهداف إحدى المقرات داخل المدينة، وتم التحفظ عليها وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.