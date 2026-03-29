إصابة ضابط ومنتسبين أثناء محاولتهم منع إطلاق نار خلال تشييع في ميسان

أعلنت ، مساء الأحد، عن إصابة ضابط ومنتسبين أثناء محاولتهم منع إطلاق نار خلال تشييع في .

وقالت الوزارة في بيان، "في الساعة 20:30 من مساء هذا اليوم، تعرضت مفرزة تابعة للفوج الثاني في اللواء 11 (الفرقة الرابعة - الشرطة الاتحادية) بمحافظة إلى إطلاق نار من قبل أشخاص أثناء مراسم تشييع".

وأضاف البيان "وقع الحادث بعد أن حاولت منع المشاركين في التشييع من إطلاق العيارات النارية، مما أدى إلى إصابة ضابط ومنتسبين اثنين بجروح".

ولفت البيان الى أن "القوات تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين من المتورطين في الحادث، وتسليمهم إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مضيفا "جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم الصحية مستقرة حتى الآن".