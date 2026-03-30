تاكيد رسمي.. الدفاع تعلن تدمير طائرة للقوة الجوية بقصف صاروخي (صورة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في تمام الساعة (01:55) بعد منتصف الليل، تعرضت إلى استهداف بصواريخ كراد 122 ملم ، انطلق من اطراف العاصمة ".واضافت انه "نتج عن هذا الاعتداء تدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة لسلاح العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصاروخ".وادانت الوزارة "هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف وقدراتها الدفاعية"، مؤكدة أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها هي من الشعب وواجبها حماية ابناء هذا البلد وقد سطرت ملاحم عديدة في سبيل الحفاظ على الوطن وابنائه، وان ما تملكه من اسلحة ومعدات وطائرات هي ملك لهذا البلد وان المساس بها هو وسيلة تخريبية ومحاولة لزعزة امن البلد".وتابعت ان "الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسيادته"، مطمأنة "أبناء شعبنا الكريم بأن هذه الأعمال لن تؤثر على جاهزية قواتنا، وأن الرد سيكون حازماً وفق الأطر القانونية وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد".واكدت ان "العراق سيبقى عصياً على كل محاولات الاستهداف والتخريب".