تاكيد رسمي.. الدفاع تعلن تدمير طائرة للقوة الجوية بقصف صاروخي (صورة)
أمن
2026-03-30 | 04:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
856 شوهد
السومرية نيوز
– امني
اعلنت
وزارة الدفاع
، اليوم الاثنين، عن تدمير طائرة للقوة الجوية بقصف صاروخي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في تمام الساعة (01:55) بعد منتصف الليل، تعرضت
قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
إلى استهداف بصواريخ كراد 122 ملم ، انطلق من اطراف العاصمة
بغداد
".
واضافت انه "نتج عن هذا الاعتداء تدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة لسلاح
القوة الجوية
العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتعقب مصادر إطلاق الصاروخ".
وادانت الوزارة "هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يستهدف
المؤسسة العسكرية
وقدراتها الدفاعية"، مؤكدة أن "القوات الأمنية بمختلف صنوفها هي من الشعب وواجبها حماية ابناء هذا البلد وقد سطرت ملاحم عديدة في سبيل الحفاظ على الوطن وابنائه، وان ما تملكه من اسلحة ومعدات وطائرات هي ملك لهذا البلد وان المساس بها هو وسيلة تخريبية ومحاولة لزعزة امن البلد".
وتابعت ان "الوزارة لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن
العراق
وسيادته"، مطمأنة "أبناء شعبنا الكريم بأن هذه الأعمال لن تؤثر على جاهزية قواتنا، وأن الرد سيكون حازماً وفق الأطر القانونية وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد".
واكدت ان "العراق سيبقى عصياً على كل محاولات الاستهداف والتخريب".
