بالصورة.. تحرير طفل وتفكيك شبكة للإتجار بالبشر في بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في إنجاز أمني يجسد التكامل العالي بين الجهد الاستخباري الميداني والقضاء المختص (محكمة تحقيق الأولى)، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال ، بالاشتراك مع جهاز في ، من تحرير طفل مختطف تعرض لجريمة الاتجار بالبشر".واضافت ان "القوة نجحت في تفكيك الشبكة الإجرامية المتورطة بهذا العمل والقبض على متهمينِ اثنينِ ضالعين في الجريمة".