إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
اعلن معنا
سكين وسلسلة حديد.. ابن يشاهد مقتل ابيه من قبل 3 اشقاء في الرمادي
أمن
2026-03-30 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
777 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
لخص شهود عيان فصول المأساة التي شهدتها أحد احياء
مدينة الرمادي
، حيث دفع التهور ثلاثة أشقاء لارتكاب جريمة قتل جماعية بحق أحد الأشخاص بسبب مشادة لفظية كان يمكن احتواؤها، جريمة تنقل صورة ان لغة العنف والدم يجب ان يوضع لها حل جذري وسريع لما ان لها من اثار جسيمة على المجتمع.
وذكر المدعي بالحق الشخصي انه "بعد منتصف الليل كنت واقفا الى جانب والدي عند باب المنزل عندما مر أحد الجناة وكان يستقل دراجة نارية برفقة شخص اخر وحصل تبادل للصياح والشتائم معنا وبعد مرور قرابة ربع ساعة حضر الجناة الينا برفقة عدة اشخاص وجميعهم يحملون آلات جارحة".
واضاف "حصل اشتباك وتم الهجوم على والدي وضربه بواسطة "بوري حديد على رأسه" واخر ضربه بسلسلة حديدة " زنجيل " واخر كان يحمل سكينا في يده وجه عدة طعنات استهدفت منطقة الكتف وشخص اخر كان يستخدم يده بالضرب على والدي، والذي أكده المتهمون اثناء تدوين اقوالهم والاعتراف بقتل المجني عليه (م، ع) حيث تم الاتصال بنا من قبل أحد اشقائهم بوجود مشاجرة".
فيما قال أحد الشهود، "كنت في داري عندما سمعت أصوات مشاجرة تتعالى بين طرفين ولدى خروجي شاهدت المجنى عليه ينزف من رقبته وثلاثة اشخاص يوجهون ضربات بواسطة آلات مختلفة وعندما حاول التدخل أخبره أحدهم: مالك شغلة".
وبعد حدوث فوضى في مكان الحادث تم نقل المجنى عليه الى أحد المستشفيات القريبة من المنطقة وعندها فارق الحياة متأثر بجروحه.
بعد الاطلاع على كشف الدلالة لمحل الحادث و تقرير الطب العدلي واقوال المدعين بالحق الشخصي والمشتكي والشهود فان كانت الأدلة كافية ومقنعة للإدانة لذا قررت المحكمة الحكم على احد المدانين بالإعدام وفقاً لإحكام المادة 406 / 1 / ز من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل و بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات و استدلالا بقرار رقم 86 لسنة 1994، فيما حكمت المحكمة على المدانين الاخرين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة استنادا لإحكام المادة 406 / 1 / ز من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 و بدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات و استدلالا بالمادة 132 / 1 منه.
قتل
