حراك برلماني لإعادة النظر في العلاقة مع أمريكا وتعديل الاتفاقيات "قانونياً"

وأفاد النائب ، بأن "الموقف الأميركي الأخير أعاد طرح تساؤلات جوهرية بشأن جدوى الاتفاقية الأمنية"، وأضاف أن "هذه الاتفاقية لم تسهم في تطوير منظومات للدفاع الجوي قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة".وأكد، أن "المطلوب هو بناء قدرات دفاعية حقيقية تحمي البلاد دون الانجرار إلى صراعات إقليمية"، مبيناً أن "البلاد لا تسعى إلى الحروب، لكن لابد أن تكون هناك علاقات قائمة على الاستقلالية واحترام السيادة".ودعا مجيد، إلى "إعادة النظر بالاتفاقية الأمنية عبر الطرق القانونية والدستورية، والعمل على تعديلها"، مشدداً على "ضرورة تقليص الوجود العسكري في "، وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً حكومياً واضحاً، بما في ذلك تقديم احتجاج رسمي إلى بشأن الهجمات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية، وما أسفرت عنه من خسائر بشرية".من جانبه، أوضح النائب ، أن "التحركات النيابية السابقة كانت تستند إلى مواد دستورية، لاسيما المادة (50) والمادة (7/ثانياً)، التي تلزم الدولة بمحاربة الإرهاب وحماية أراضيها". وأكد أن "التحديات الأمنية المتكررة تستوجب موقفاً وطنياً موحداً لتعزيز ".وبيّن حسن، أن "من أبرز المطالب التي طُرحت سابقاً كانت إلزام الحكومة بتسليح الجيش العراقي والتشكيلات الأمنية بأحدث منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب تطوير والقوات البرية والبحرية، وتخصيص التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة، إلا أن هذه المقترحات لم تُنفذ حتى الآن".وشدد، على أن "التطورات الأخيرة، ولاسيما الهجمات التي استهدفت القوات الأمنية، تعيد التأكيد على الحاجة الملحّة لبناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على حماية العراق من أي تهديدات خارجية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً".من جانبها، شددت النائب ، على رفض كتلة "الإعمار والتنمية" القاطع لأي استهداف يطال القوات الأمنية، بما فيها ، مؤكدة أن "التحركات الحالية تتركز على المسار الدبلوماسي لتجنيب العراق الانخراط في أي مواجهة عسكرية".