ادارة المطارات تنفي وجود اخلاء لموظفي مطار بغداد الدولي

واوضحت الادارة في بيان، ان "الاجواء الجوية متوقفة حالياً نتيجة الاوضاع الامنية، وبالتالي لا توجد حركة مسافرين في الوقت الراهن"، مبينة ان "ما يتم تداوله بخصوص الاغلاق داخل ، هو اجراء تنظيمي يقتصر على اغلاق مداخل صالات المغادرة لصالتي وسامراء، وذلك لعدم وجود مسافرين خلال هذه الفترة، دون وجود اي حالة اخلاء او طارئ داخل المطار" .واكدت الدائرة "جاهزيتها التامة لاستئناف العمل فور اعادة فتح الاجواء، واستقبال الرحلات وتنظيم الحركة الجوية بكفاءة عالية".ودعت الادارة "وسائل الاعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية".