وزير الداخلية يصدر قرارات على خلفية استهداف مطار بغداد بالصواريخ

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ان "توجيه الوزير شمل إعفاء كل من (مدير قسم شرطة المدائن)، و(مدير قسم الاستخبارات)، و(آمر الفوج الثاني باللواء الرابع - شرطة اتحادية) من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم".كما وجه الشمري "بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات حادثة إطلاق (4) صواريخ باتجاه ، والتي انطلقت من ضمن قاطع مسؤوليتهم، وتحديد الثغرات التي أدت لهذا الاستهداف".وشدد الوزير على أن "المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع أي حالة تقصير أو تهاون في حماية الأهداف الحيوية وسلطة القانون، مؤكداً أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره في ضبط أمن القواطع التي تقع ضمن مسؤوليته."