القبض على "بلطجي" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ان "مفارز قسم شرطة الصالحية التابعة لقيادة شرطة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أقدم وباسلوب البلطجة على طعن شاب إثر مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص ضمن قاطع المسؤولية".واضافت ان "المشاجرة تطورت إلى اعتداء باستخدام آلة حادة (سكين)، حيث قام أحد المتهمين بطعن المجني عليه في منطقة الرقبة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته".واكدت انه "تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة الحادث، حيث باشر بجمع المعلومات وإجراء التحريات، وتمكن من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم بوقت قياسي"، موضحة انه "تم تدوين أقوال المتهمين قضائياً، حيث اعترف أحدهم بارتكاب فعل الطعن، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".