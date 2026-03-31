خلية الاعلام الامني: سقوط طائرة داخل حقل نفطي وصاروخ على منزل سكني

وقال رئيس الخلية الفريق في بيان ورد لـ ، ان "طائرة مسيرة سقطت داخل حقل غرب القرنة 1 النفطي في موقع مفتوح صحراوي دون ان تنفجر".واضاف انه "لم تسجل اية اضرار او اصابات بشرية".وتابع ان "صاروخا سقط على احد المنازل في منطقه حيث اخترق السقف واستقر في الصالة ولم ينفجر".وذكر انه "تم توجه المفارز المختصة للمعالجة ولاتوجد اصابات بشرية".