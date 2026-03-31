سقوط طائرة مسيرة غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بسقوط طائرة مسيرة غربي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمت معالجة طائرة مسيرة سقطت ضمن مقتربات ابي غريب حاولت التقرب من ".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن اصابات تذكر".