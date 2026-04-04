الداخلية تعلن تسلمها الملف الامني لقضاءين في الانبار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "في إطار نقل المسؤولية الأمنية من إلى داخل مراكز المدن وتنفيذاً لأمر القائد الـعـام للقوات المسلحة، وباشراف ، باشرت قطعات وزارة الداخلية بتسلّم المهام الأمنية في قضائين ضمن محافظة ".واضافت ان "اللواء (24) في تسلّم مهام المسؤولية الأمنية في قضائي القائم والرمانة ضمن خطة منظمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدن وتمكين قطعات الجيش من أداء واجباتها الأساسية في إسناد قوات الحدود وتنفيذ المهام العسكرية الأخرى".واكدت أن "هذا الانتقال يأتي ضمن رؤية أمنية متكاملة تقوم على توزيع الأدوار بين التشكيلات الأمنية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في حفظ الأمن وفرض القانون، مع استمرار التنسيق العالي بين جميع القطعات"، داعية "المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، دعماً للجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار".