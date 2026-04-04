قوات الحدود تُسقط بالونات محملة بنصف مليون حبة مخدرة

ونجحت الكاميرات الحرارية التابعة للفوج الثالث (لواء الحدود الخامس) والفوج الثاني (لواء الحدود السادس) في رصد بالونات هوائية كانت تحلق لتهريب كميات ضخمة من السموم باتجاه الأراضي العراقية.وأسفرت العملية عن إسقاط البالونات وضبط قرابة 489 ألف حبة مخدرة كانت معدة للتوزيع. وأكدت القيادة أن استخدام والكاميرات الحرارية مكن القطعات من رصد هذه المحاولات "الجوية".