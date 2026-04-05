واشنطن: هجومان لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين في بغداد

وذكرت السفارة في بيان تابعته ، ان "جماعات مسلحة شنت هجومين على منشآت دبلوماسية أمريكية بالعراق ليلة أمس".واضافت ان "الهجومين كانا محاولة لاغتيال دبلوماسيين أمريكيين"، لافتة الى "اننا لن نتردد في الدفاع عن أفرادنا ومنشآتنا إذا عجزت حكومة عن الوفاء بالتزاماتها".